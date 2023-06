Tornano a Pian di Massiano gli Avanti tutta days

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Perugia ospiterà una nuova edizione degli Avanti tutta days, con il percorso verde di nuovo protagonista. La grande area di Pian di Massiano intitolata a Leonardo Cenci, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, sarà infatti teatro dell'11/a edizione della 'tre giorni' ideata proprio dallo scomparso fondatore di Avanti Tutta, con l'obiettivo di promuovere tradizione sport, salute e solidarietà.

L'evento è stato presentato presso la sala congressi del Barton Park a Perugia.

"Dopo anni di difficoltà legate alla pandemia - ha detto il presidente della fondazione Avanti tutta Federico Cenci - torniamo alle origini e quel percorso verde che a tutti gli effetti è stata la casa di Leo. Un luogo che mio fratello ha vissuto nella sua pienezza e con quella voglia di vivere e fare sport che lo caratterizzava. Un luogo che si presta per dare seguito alla nostra voglia di diffondere messaggi di natura sociale e solidale e che spero possa accogliere tante persone, giovani e adulti, che verranno al percorso verde per condividere lo stare insieme e il divertirsi".

Tra le novità principali degli Avanti tutta days 2023 - è detto in un comunicato degli organizzatori - la presenza di un'area ristoro nei pressi della bocciofila, organizzata in collaborazione con l'associazione Arcs Mantignana, con lo scopo di intrattenere i presenti con bevande e cibi tipici della tradizione umbra e di raccogliere fondi a favore del day-hospital e del reparto di oncologia medica dell'ospedale di Perugia. Gli Avanti Tutta Days vedranno la presenza di oltre trenta tra associazioni ed operatori che animeranno una vasta area del percorso verde Leonardo Cenci.

In occasione della conferenza stampa di presentazione degli Avanti tutta days la Fondazione ha annunciato la creazione di una nuova app scaricabile attraverso le piattaforme Apple e Android, che consentirà di tenersi aggiornati attraverso il proprio smartphone su tutte le iniziative e notizie di Avanti tutta. (ANSA).