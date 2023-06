Paola Fioroni visita Meccanotecnica e si complimenta

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Quando i piani di sviluppo di un'azienda viaggiano in sintonia con progetti di carattere sociale che, oltre ad interessare l'ambito interno aziendale, guardano attentamente alle esigenze del territorio in cui opera, ci troviamo di fronte ad una proprietà e ad una dirigenza lungimirante e straordinariamente responsabile": così la consigliera regionale della Lega Paola Fioroni, vice presidente dell'Assemblea legislativa, a margine della sua visita alla Meccanotecnica umbra di Campello sul Clitunno. Dove è stata ricevuta dalla proprietà e dai massimi dirigenti aziendali.

Paola Fioroni - è detto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'Assemblea legislativa - ha voluto complimentarsi di persona anche e soprattutto per la messa a punto del progetto 'Educenter', uno spazio educativo dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni, completamente gratuito ed accessibile, oltre che dai figli dei dipendenti, anche dagli altri del territorio. "Si tratta - ha detto Fioroni - di un servizio di welfare aziendale, ma non solo, che esprime ancora di più i valori di un'azienda che, nel suo campo, rappresenta un'eccellenza a livello mondiale e che Carlo Pacifici e la sua famiglia continuano a guidare con assoluta competenza, guardando al futuro con la responsabilità propria di chi si sente sulle spalle non solo lo sviluppo della struttura, ma anche la 'tranquillità' di decine di famiglie e del territorio". Paola Fioroni si è anche complimentata con la governance aziendale per la messa a punto dello sportello di ascolto psicologico ‘Noimtu’ che fornisce ascolto e sostegno individuale non solo relativamente a disagi o difficoltà relative al lavoro, ma anche al vissuto esterno all’organizzazione lavorativa puntando alla conciliazione dei due tempi di vita. Uno sportello che può essere utilizzato anche in orario lavorativo. “Ho trovato, con immensa soddisfazione – ha detto l'esponente leghista – un’azienda davvero all’avanguardia che guarda con attenzione all’intero territorio in cui opera. Tra le tante iniziative che mi sono state illustrate non posso che complimentarmi anche per la nascita di Mtu Academy che parte dal rispetto umano ed ambientale di un territorio colpito duramente negli anni e che sta vivendo momenti di difficoltà. Mtu Academy si propone di diventare un importante partner di sviluppo delle competenze e dei processi di crescita della piccola e media impresa. Sono stata ospite di un’azienda – ha commentato la vice Presidente dell’Assemblea legislativa – che, insieme ad altre, rappresenta una vera eccellenza della nostra economia regionale. Ho conosciuto ed apprezzato un modello gestionale che si basa su una collaborazione ampia e ben strutturata tra tutte le figure che regolano e fanno funzionare al meglio ogni meccanismo produttivo e programmatico. Noi amministratori regionali, ma anche quelli di ogni altro livello istituzionale siamo chiamati ad un ascolto costante ed attento verso un mondo imprenditoriale che se supportato a dovere può intervenire, come nel caso di Meccanotecnica umbra, anche in ambiti che vanno oltre quelli economico-finanziari toccando con straordinaria partecipazione anche quelli formativi, sociali e di supporto familiare”.