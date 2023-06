Nevi, criminale solo pensare che Forza Italia possa finire

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Sarebbe criminale solo pensare che ora Forza Italia possa finire. Dobbiamo portare avanti gli obiettivi che il presidente Silvio Berlusconi ci ha indicato fino alla fine, quelli di sostenere il governo e lavorare per il bene del Paese": a dirlo all'Ansa, è Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia. Il quale sottolinea comunque che "questo è prima di tutto il momento di stringersi intorno alla famiglia del presidente e rendere omaggio a lui per tutto quello che ha fatto".

"Andiamo avanti, questa è la sua volontà" ha sottolineato ancora il parlamentare umbro. Nevi ha detto di "non vedere alcun rischio di scissione o di assalti al movimento". "Berlusconi anche l'ultima volta che l'ho sentito - ha aggiunto - ci ha esortato ad andare avanti. Questa era la sua volontà ed è quella del gruppo di Forza Italia".

Riguardo a chi guiderà ora il movimento, Nevi non ha incertezza nell'indicare Antonio Tajani. "E' il numero due di Forza Italia - ha sottolineato - il vicepremier e il ministro degli Esteri. E' la nostra punta di diamante. Dobbiamo però avere il tempo di organizzarci per proseguire il lavoro il meglio possibile". (ANSA).