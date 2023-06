La moglie di Prodi soccorsa sotto un 'violento' temporale

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 13 GIU - Sono state due squadre del servizio regionale Umbria del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico a recuperare la salma di Flavia Franzoni su un tratto della via di Francesco, nell'eugubino dove era impegnata in un'escursione.

L'intervento - in base alla ricostruzione degli stessi soccorritori - è stato compiuto su richiesta della centrale operativa del 118 di Perugia. Le due squadre sono giunte via terra con personale tecnico e sanitario. Nonostante i "numerosi" tentativi di rianimazione operati sotto un "violento" temporale che ha anche impedito l'arrivo dell'elisoccorso - sempre secondo quanto riferito dal soccorso alpino - per la donna non c'è stato più nulla da fare. Ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un'altra squadra di soccorso del 118.

La restante parte del gruppo di escursionisti è stata dunque accompagnata ai mezzi di soccorso poco distanti e la salma recuperata.

"Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - si legge ancora nella sua nota - esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze al presidente Romano Prodi, ai figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia". (ANSA).