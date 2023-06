Il soccorso alpino per recuperare la salma della moglie Prodi

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 13 GIU - È intervenuto anche il soccorso alpino per recuperare la salma di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi morta mentre era in cammino su un sentiero francescano nella zona di Gubbio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi. Sul posto il 118 che però ha potuto solo constatare il decesso.

Flavia Franzoni sarebbe morta in una località in una zona piuttosto impervia. Con le condizioni rese ancora più difficili dalla pioggia. Flavia Franzoni, il marito e il resto del gruppo stavano facendo un cammino a piedi. Lai sera di lunedì avevano dormito a Gubbio e martedì erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore.