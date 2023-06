De Luca, silenzio della maggioranza su variante Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Nessun intervento né da parte dell'assessore né dei consiglieri. Solo silenzio dai banchi della maggioranza": così il capogruppo regionale del M5s, Thomas De Luca, commentando la seduta dell'Assemblea legislativa. "Lega e Fratelli d'Italia - sostiene - bocciano la mozione del Movimento cinque stelle sulla variante sud di Foligno che intendeva impegnare la Giunta Tesei ad 'avviare un percorso di consultazione pubblica attraverso il coinvolgimento di comitati cittadini e associazioni'".

L'Assemblea legislativa ha respinto con nove voti contrari (Squarta, Pace, Pastorelli, Castellari, Puletti, Nicchi, Carissimi, Agabiti, Fioroni) e otto favorevoli (De Luca, Bianconi, Fora, Porzi, Meloni, Bori, Bettarelli, Paparelli).

"La mozione respinta - sostiene De Luca - era stata presentata con l'obiettivo di approfondire 'gli effetti significativi che l'opera potrebbe avere sull'ambiente e sul tessuto urbano, valutando altresì le alternative progettuali eventualmente proposte in ragione degli obiettivi di tutela dell'ambito territoriale interessato'. L'intento era di offrire un'alternativa alla congestione del traffico nel centro di Foligno riducendo i tempi di percorrenza. Uno dei principali punti di contestazione del progetto della Quadrilatero Umbria-Marche Spa, società partecipata dalla Regione tramite Sviluppumbria e Anas, riguarda la pericolosità idraulica e l'impatto ambientale. La costruzione della variante potrebbe infatti danneggiare e alterare irrimediabilmente aree ad alta vocazione agricola e paesaggistica".

De Luca parla quindi di "una bocciatura immotivata e inspiegabile". "La cittadinanza - ha aggiunto - ha posto una questione legata al rischio idraulico visto che parliamo di una zona vulnerabile. Un'opera del genere non può guardare al 2030 ma almeno ai prossimi 50 anni. Le valutazioni devono tenere conto del rischio di frane e alluvioni. Tra l'altro l'infrastruttura non consentirebbe il collegamento delle tappe intermedie, tagliando fuori tante frazioni e centri abitati. Serve assoluta cautela, invece la maggioranza resta muta. Ora la palla passa alla seconda Commissione consiliare dove nei lavori è calendarizzata per metà luglio l'audizione dei rappresentanti del Comitato variante sud. Vedremo cosa succederà - conclude De Luca - e se la maggioranza metterà anche lì il bavaglio ai cittadini”.