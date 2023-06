Da presidente Uj soddisfazione per Pagnotta in albo d'oro

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Grandissima soddisfazione per l'iscrizione di Carlo Pagnotta nell'albo d'oro del Comune di Perugia viene espressa da Gian Luca Laurenzi, presidente della Fondazione di partecipazione Umbria jazz che ricorda quella del festival nel 2003. "Ciò è il meritatissimo riconoscimento della genialità di un uomo che ha creato Umbria Jazz e della tenacia e competenza per averla fatta crescere esponenzialmente in questi 50 anni, fino a farla diventare il principale evento culturale italiano e tra i primi nel mondo, adempiendo mirabilmente a quelli che sono gli scopi della Fondazione, la promozione turistica, culturale e la valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero" aggiunge.

"Questo riconoscimento, che arriva alla vigilia di Umbria Jazz - 50th anniversary - sottolinea Laurenzi in una nota -, costituisce il degno coronamento di un'annata del tutto speciale per Umbria Jazz, che proseguirà con le celebrazioni del 30/o dell'altra creazione di Carlo Pagnotta, ulteriore perla del diadema Uj: Umbria jazz winter a dicembre prossimo.

A nome mio e del consiglio di amministrazione della Fondazione, rivolgo a Carlo le nostre più sentite congratulazioni ed i nostri più affettuosi saluti". (ANSA).