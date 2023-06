Anche Venditti e De Gregori a Musica per i borghi

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Sono Antonello Venditti e Francesco De Gregori le star dell'edizione 2023 di Musica per i borghi, il festival di musica etnopopolare in scena a Marsciano dal 20 al 29 luglio. Si esibiranno allo stadio comunale Ceccarini il 29 luglio per una tappa del loro tour estivo. La 21/a edizione del festival, organizzata con il sostegno della Fondazione Perugia, è stata presentata a Perugia da Valter Pescatori, direttore generale del festival, Francesco Narducci, presidente dell'associazione Musica per i borghi, e Consuelo Pescatori, tra gli organizzatori di Musica per i Borghi. Accanto all'evento clou, il festival proporrà tanti altri appuntamenti nelle varie frazioni di Marsciano. "Quest'anno - ha infatti ricordato Narducci - riproponiamo il format originario itinerante, come dice anche il nome stesso del festival, con concerti gratuiti in programma nelle varie frazioni del territorio". La rassegna musicale si aprirà giovedì 20 a Migliano con il concerto del trio Fuperi, che propone musica cantautorale, swing e pop. Venerdì 21 luglio sarà la volta di una maratona musicale a Spina: si parte alle 20 con Nate Kantner Duo e la loro musica rock, blues e folk; alle 21 si prosegue con i Musica muta e la world music di Rachele Fogu e Michele Rosati (chitarre); dalle 22.30 il palco sarà di Bit Live Music con il soul e il pop proposto da Lucia Nuzzo (voce), Andrea Valentini (chitarra), Danilo Fiorucci (basso), Nicola Polidori (batteria). Doppio appuntamento sabato 22 a Marsciano. La serata si aprirà alle 21 con la rassegna bandistica proposte dalla storica Filarmonica Città di Marsciano "Francesco Maria Ferri": si esibiranno la banda musicale Città di Gualdo Tadino, diretta dal maestro Angelo Arnesano, e la banda musicale Città di Deruta, diretta da Michele Margaritelli. Alle 22.30 concerto jazz, rock e R&B con Sarah Jane Morris and Matt Backer with Custodie Cautelari. Infine, ultimo evento prima di Venditti e De Gregori, domenica 23 luglio sarà la volta dell'Antonio Ballarano Live Band con il suo travolgente swing. (ANSA).