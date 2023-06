Squarta, 'profondo e commosso cordoglio' per Berlusconi

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, esprime "profondo e commosso cordoglio per la morte del Cavaliere Silvio Berlusconi".

"Silvio Berlusconi - ricorda Squarta, in una nota della Regione - ha scritto la storia politica e imprenditoriale di questo Paese, cambiandone i linguaggi, i modi e i tempi. E' stato un visionario, un uomo coraggioso, figlio di una cultura del fare che lo ha spinto ai massimi livelli in ogni ambito in cui si è cimentato. Oggi è una giornata amarissima per tutta la comunità politica che lui stesso ha costruito, attraverso anni di impegno, passione e una energia mai venuta meno, neanche in questi ultimi mesi di affaticamento fisico".

"Sono profondamente e sinceramente addolorato per questo epilogo - prosegue Squarta - che puntuale arriva in un momento storico difficile per la nazione, ma raccogliamo un'eredità preziosa, che non va dispersa. Il sentimento di commozione unanime, che leggo in queste ore, mi rende particolarmente felice, perché Silvio Berlusconi nel corso della sua vita ha patito l'odio di tanto populismo intriso di cattiveria e crudeltà, e nonostante tutto ha conservati intatti il sorriso e l'ottimismo, rinunciando fin da subito a percorrere le stesse strade dei suoi più accaniti detrattori. Anche qui sta un grande insegnamento che mi sento di accogliere e sottolineare, perché nel dibattito anche aspro della politica, è fondamentale rinunciare agli attacchi personali, infimi e rissosi".

"Rivolgo - conclude - le mie più sincere, tristi e ossequiose condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi, a chi gli ha voluto bene, a chi lo ha accompagnato in questi anni di attivismo politico, durante i quali pagine indelebili di storia sono state scritte". (ANSA).