Romizi: 'Berlusconi non solo un politico, ma un rivoluzionario'

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - "'Dovete sempre avere 'il sole in tasca' e tirarlo fuori al momento giusto, per donarlo, con un sorriso, a tutte le persone con cui venite in contatto'. Questa è una regola di vita, di generosità. Queste parole pronunciate da Silvio Berlusconi durante un congresso nazionale dei giovani di Forza Italia non le ho mai dimenticate. Questa regola di vita, è stato forse il segreto del suo successo. Silvio Berlusconi non è stato solo un politico, Silvio Berlusconi è stato un rivoluzionario". Lo scrive su Facebook Andrea Romizi, sindaco di Perugia e coordinatore umbro di Forza Italia.

"Un promotore di cambiamenti. Un visionario - prosegue - capace di lasciare il segno nei diversi contesti in cui è diventato protagonista. Prima, grande imprenditore nel campo dell'edilizia. Poi, padre fondatore di una nuova televisione. Si può dire che c'è un pre e un post Berlusconi in tv. Comunicatore straordinario. Unico anche quando ha investito nel calcio, diventando il presidente italiano più vincente di sempre. Ha portato innovazione in ogni ambito. E poi il Berlusconi politico. Fondatore di quello che oggi è il centrodestra.

Fautore di una nuova stagione politica ispirata a valori liberali, riformisti ed europeisti. Ha portato la sua leadership tra le persone segnando la strada di un nuovo modo di fare politica".

"Il lascito del Presidente - prosegue Romizi - è enorme. Ci ha più volte dimostrato che ogni caduta non deve mai rappresentare una sconfitta bensì un nuovo inizio. Come fossero le prime parole di un libro nuovo tutto da scrivere. Ci ha insegnato anche che credere nei propri sogni è più forte di ogni tipo di avversità, anche della malattia. Che bisogna sempre lottare, con tenacia, coraggio, avendo sempre però rispetto per l'avversario. Silvio Berlusconi era una persona generosa ed entusiasta della vita, un uomo sensibile e dal cuore grande come testimoniato dalla sua sincera e partecipe vicinanza che ci ha manifestato quando è venuta a mancare la nostra amata Laura. La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia molto più di un vuoto. Ci mette al cospetto di una nuova fase storica e politica che dovremo affrontare con responsabilità e coraggio". (ANSA).