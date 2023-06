Prisco, Berlusconi ha fatto la storia con determinazione

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - "Addio al Presidente Berlusconi, un grande uomo che ha fatto la storia. La sua determinazione, eleganza e umanità restano come perno per il centrodestra che ha costruito e sempre difeso in nome della libertà. Un innovatore in politica, nella comunicazione e nello sport. Tutti noi gli dobbiamo molto". E' il ricordo del sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.

"Un abbraccio commosso alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia", conclude. (ANSA).