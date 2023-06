Nevi, 'grazie di tutto Presidente Berlusconi'

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - "È un immenso dolore. L'unica cosa che mi viene da dire ora è solo un gigantesco grazie. Grazie di tutto Presidente": così Raffaele Nevi, parlamentare umbro di Forza Italia, sui propri profili social ha reagito alla morte di Silvio Berlusconi.

Per poi raccontare al telefono di averlo sentito "solo pochi giorni fa al telefono. Voleva coinvolgermi nella riorganizzazione del partito", racconta Nevi.

"Porterò per sempre nel mio cuore quella telefonata", aggiunge. "Come al solito era proiettato al futuro con la determinazione a cogliere gli obiettivi che si poneva per il Paese. Parlandoci - racconta ancora Nevi - percepivi sempre la tensione al bene comune e la grande spinta ad essere vicino ai più deboli, agli imprenditori, alle donne, agli anziani. Io ho imparato tutto grazie a lui". "Mi ha fatto sognare - sottolinea l'esponente azzurro - e l'ho sempre percepito come un grande italiano. Sono orgoglioso di essere parte del suo progetto per l'Italia fin dal 1994".

"Grazie a lui ho potuto attuare anche i miei sogni. Voglio mandare le mie più sentite condoglianze e un grande abbraccio a Marta e a tutta la sua grande famiglia che amava più di ogni altra cosa", dice ancora il vice capogruppo vicario di FI alla Camera. Che conclude dicendo: "Ci mancherà tanto". (ANSA).