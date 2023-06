Nasce l'osservatorio permanente su occupazione ed editoria

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Nasce l'osservatorio permanente sull'occupazione e l'editoria in Umbria che, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di "valorizzare il ruolo e il compito dell'informazione alla luce della sempre più pervasiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche e dello sviluppo della comunicazione via web".

Una iniziativa frutto della collaborazione tra Ordine dei giornalisti dell'Umbria e Associazione stampa umbra, Università degli studi di Perugia, Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, Camera di commercio dell'Umbria e presentata in una conferenza stampa.

Il progetto darà la possibilità di condividere le rispettive competenze e conoscenze, anche attraverso la raccolta di dati, per intraprendere un programma di aggiornamento professionale dei giornalisti rispetto ai nuovi strumenti tecnologici. "Questo - è stato detto - per garantire una sempre maggiore qualità dell'informazione regionale, del suo pluralismo e dell'indipendenza, tutelando la dignità della professione giornalistica alla luce della normativa sull'equo compenso e dei principi dell'art. 36 della Costituzione".

"Dobbiamo riflettere sul valore dell'informazione perché la qualità dell'informazione è la qualità della democrazia - ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Mino Lorusso -. Il nostro proposito è quello avere un quadro esaustivo periodico per avere la situazione sotto controllo e prendere le giuste iniziative a supporto di un settore veramente importante. Noi forniremo alla Regione dei dati certi sui quali poter intervenire con le risorse. Un lavoro sottopagato e sottostimato alla fine non è utile a nessuno, né ai giornalisti, né agli editori, né alla politica e agli amministratori.

Dobbiamo prendere atto che questo settore è vitale e proprio per questo va sostenuto". (ANSA).