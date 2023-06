Comunità Incontro, Berlusconi 'un riferimento fondamentale'

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 12 GIU - Dal capostruttura della Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia (Terni), Giampaolo Nicolasi, giunge un ricordo di Silvio Berlusconi, molto vicino negli anni a don Pierino Gelmini e ai ragazzi della Comunità.

"Abbiamo appreso con grande dolore - dice Nicolasi all'ANSA - la scomparsa del presidente Berlusconi".

"Il ricordo - prosegue - è di una persona buona, non solo perché ha aiutato economicamente la Comunità Incontro e don Pierino, donando circa 5 milioni di euro nel corso degli anni.

Ma soprattutto perché era sempre pronto e disponibile ad aiutarci e ad intervenire per risolvere ogni problema, nel rispetto della legge, laddove poteva avere influenza. Veniva spesso a trovarci, anche in forma privata e riservata, non solo pubblica. Noi lo abbiamo raggiunto più volte nei suoi uffici, a palazzo Grazioli, nella sua dimora sull'Appia Antica e a Villa Certosa".

"In materia di droga - ricorda ancora - è sempre stato contrario ad ogni legalizzazione e liberalizzazione delle sostanze stupefacenti, dimostrando una costante vicinanza alle persone bisognose. Insomma - conclude Giampaolo Nicolasi - è stato per noi un punto di riferimento fondamentale, sia attraverso contatti diretti che con i suoi più stretti collaboratori, come il compianto avvocato Niccolò Ghedini, Maurizio Gasparri e tutto il mondo di Forza Italia". (ANSA).