Case danneggiate e smottamenti per le forti piogge a Sigillo

(ANSA) - SIGILLO (PERUGIA), 12 GIU - Edifici danneggiati e smottamenti a Sigillo, a seguito del violento nubifragio del tardo pomeriggio di sabato 11 giugno, verificatosi a distanza di soli 20 giorni dall'ultimo evento del maggio scorso che aveva colpito il territorio del comune.

Il sindaco e l'amministrazione comunale si sono subito attivati - spiega l'ente - per una tempestiva verifica danni prodotti da questo fenomeno meteorologico improvviso e violento, che in poco tempo ha creato non pochi disagi alla comunità. "La macchina comunale - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - ha effettuato prontamente i sopralluoghi, utili a definire gli interventi necessari per risanare quanto prima le aree colpite e ad ipotizzare una stima dei danni. Da questa prima analisi è emerso che la pioggia intensa accompagnata da forti venti e grandine improvvisa, non solo ha colpito alcuni edifici pubblici, in particolare il palazzetto dello sport e lo stesso palazzo comunale, ma anche alcune abitazioni private e ha creato difficoltà alla circolazione e alla viabilità urbana e rurale, in particolar modo nella zona di Fontemaggio e Val di Ranco e lungo via Matteotti, all'altezza del ponte detto 'dei fabbri'".

Si è, inoltre, verificato uno smottamento lungo la Flaminia - subito segnalato all'ente gestore della strada - e sono stati rilevati "pericolosi accumuli di materiale in alcune zone urbane di Sigillo, che hanno favorito il rischio allagamenti".

Gli interventi di riparazione saranno volti a ripristinare il manto stradale e la riattivazione di tutte quelle opere utili alla regimazione delle acque meteoriche, come tombini, fossi stradali e canaletti di scolo. A seguito di questa analisi, il sindaco Giampiero Fugnanesi ha segnalato la situazione al Servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria, ponendo la problematica all'attenzione del vice presidente della Giunta regionale. "Un ringraziamento speciale da parte del primo cittadino ad Anas, alla locale stazione dei carabinieri e al Corpo dei vigili del fuoco per i tempestivi interventi e per la immediata risposta fornita alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini". (ANSA).