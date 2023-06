Caparvi, 'profondo cordoglio per la scomparsa di Berlusconi'

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e mi stringo intorno al dolore dei suoi cari, della sua famiglia e della comunità di Forza Italia. Il Cavaliere è stato un genio innovatore della politica e non solo, un italiano innamorato della libertà in tutte le sue forme, padre nobile del centrodestra unito e di una stagione politica condotta con grande saggezza e con grande amore dallo stesso presidente Berlusconi. Lascia un vuoto incolmabile nella politica, ma il centrodestra lo ricorderà nelle azioni, nei fatti e nel cambiamento che vorrà portare in Italia e in quella libertà che lui ha sempre amato" Così, in una nota, Virginio Caparvi, segretario regionale Lega Umbria. (ANSA).