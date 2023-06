Mattarella, alla democrazia serve giornalismo di qualità

"E' importante per la nostra democrazia sostenere il giornalismo di qualità promuovendo la consapevolezza di un'informazione accurata e che sappia anche contrastare il crescente fenomeno delle false informazioni create ad arte e che, purtroppo, hanno la caratteristica di diffondersi velocemente". E' un passaggio della lettera che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al direttore del Corriere dell'Umbria per i 40 anni che compie, quest'anno, la testata. Il testo completo del messaggio verrà pubblicato domani sulla prima pagina del quotidiano umbro e su quelle degli altri quotidiani del Gruppo Corriere. Un'anticipazione, spiega il direttore Sergio Casagrande, che "riteniamo un invito importante a una riflessione più ampia che non va certo limitata solo alla nostra testata e ai nostri lettori. Un messaggio che giunge in un momento in cui, soprattutto i quotidiani, si trovano ad affrontare uno dei periodi più difficili della loro storia e invita ad aprire una riflessione sul ruolo dei media".

