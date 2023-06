Pet Camper Tour fa tappa in Umbria ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Torna il Pet Camper tour con la terza tappa in Umbria, ad Assisi, in occasione del raduno Camper 44/o Euro Cc.

La campagna itinerante contro l'abbandono degli animali scende in strada per il terzo anno consecutivo. Con lo slogan "Fai la differenza. Anche in strada il mondo è di tutti #superatimasoloinamore" l'associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali, fondato e presieduto dalla giornalista Federica Rinaudo, dopo il successo della prima tappa in Abruzzo (a Sulmona) e la seconda nel Lazio (a Corchiano nel viterbese) arriva ad Assisi il 10 e 11 giugno, sabato in piazza Garibaldi e domenica nel piazzale del Teatro Lyrick.

Il Pet Camper Tour, in collaborazione con la polizia di Stato e l'Anas, prevede diverse iniziative. Tra le opportunità per i visitatori quelle di incontrare esperti e volontari di associazioni in grado di fornire preziosi consigli, partecipare gratuitamente a giochi e quiz per ricevere gadget e omaggi, lasciare la propria testimonianza attraverso una video dedica che adulti e bambini potranno registrare sul posto. Le video dediche più belle saranno poi selezionate per il Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà a settembre. Testimonial di questa tappa saranno il "prestigiattore" Andrea Paris e il mentalista Aldo Aldini.

La mission solidale si avvale anche di un vademecum stilato da Polizia di Stato, Anas e Pet Carpet per imparare ad osservare un corretto comportamento alla guida. Fra i consigli: "Se al mattino presto, all'imbrunire o di notte ti trovi nelle vicinanze di una campagna, bosco o cespuglio, fai molta attenzione, un animale potrebbe comparire all'improvviso tagliandoti la strada; se vedi un animale sul ciglio di una strada, rallenta e non accecarlo con gli abbaglianti; chiama subito il 112 se investi un animale e ricordati di comunicare dove ti trovi e la posizione dell'animale". (ANSA).