Lollobrigida, 'l'Irlanda non se la può prendere col vino'

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - "L'Irlanda ha un problema serio con le alcolismo, ma non se la può prendere col vino perché evidentemente in quella nazione non lo producono e non sanno nemmeno consumarlo con moderazione come è giusto fare": a dirlo è stato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, oggi a Orvieto per partecipare al convegno si marketing e comunicazione organizzato dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto.

Il ministro ha parlato delle etichette con avvertenze sanitarie introdotte dall'Irlanda, sia a margine del convegno sia nell'intervista condotta dal giornalista Gianluca Semprini.

"È un'etichetta che racconta il vino come qualcosa che nuoce gravemente alla salute, ma è un'etichetta che racconta una cosa distorta", ha sottolineato il ministro, spiegando: "Noi siamo il popolo che per longevità rappresenta la seconda nazione al mondo, il vino è patrimonio della nostra alimentazione da sempre, quindi le due cose entrano in aperto contrasto".

Lollobrigida ha anche ricordato come il governo sia impegnato "con azioni, anche in termini legali, per difendere anche il mercato unico europeo che prevede il rispetto di tutti i prodotti qualificanti come il vino". (ANSA).