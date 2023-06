Lollobrigida, 'il vino è il nostro gioiello di famiglia'

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - "Il vino è il nostro gioiello di famiglia nel sistema dell'agroalimentare e rappresenta qualità, storia e propensione a rappresentarci al meglio": è quanto ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, sabato a Orvieto per partecipare a un convegno nell'ambito dell'iniziativa "Benvenuto Orvieto diVino 2023", organizzata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto.

"Il vino racconta non solo benessere, ma ciò che c'è dietro la produzione di vino e cioè ricerca, approfondimento, tradizione e abbiamo delle eccellenze come qui a Orvieto grazie all'opera del professor Cotarella", ha aggiunto il ministro. "Questo settore già ci dà tanto, ma può fare di più se riusciamo a proteggerlo e valorizzarlo", ha detto ancora Lollobrigida.

(ANSA).