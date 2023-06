Locali aperti nei festivi, sconti sul canone dal Comune

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - A Città di Castello i ristoranti, i bar e le attività per il commercio e la somministrazione degli alimenti che apriranno nei giorni festivi beneficeranno nel 2023 di uno sconto del 70 per cento sul canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico. "Un'opportunità per gli operatori di tutto il territorio comunale, dal centro storico alle frazioni, che vuol essere un riconoscimento per coloro che già garantiscono questa disponibilità e un incentivo a quanti finora hanno fatto scelte imprenditoriali diverse, ma anche a chi fosse interessato ad aprire nuove attività", spiegano l'assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri e l'assessore al Bilancio Mauro Mariangeli, che chiariscono: "L'obiettivo è di implementare i servizi che la città offre ai turisti, di fare in modo che chi arriva nel nostro territorio per ammirare i suo tesori culturali, artistici, storici e paesaggistici trovi ad accoglierlo non solo con le strutture espositive e le manifestazioni pubbliche, ma anche un'ampia possibilità di trattenersi per un pasto e un caffè, guardando alle esigenze di tutti i viaggiatori, in particolare delle famiglie". (ANSA).