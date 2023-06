Anche il ministro a 'Benvenuto Orvieto diVino 2023'

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - "I vini bianchi orvietani hanno una grande potenzialità in termini di invecchiamento e la degustazione di questa mattina, con 13 annate, ne è stata una importante conferma": così il presidente mondiale degli enologi, Riccardo Cotarella, ha sottolineato la Masterclass organizzata dal Consorzio tutela vini di Orvieto nell'ambito dell'evento Benvenuto Orvieto diVino 2023. Manifestazione che ha visto anche la presenza del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida che ha partecipato al convegno su marketing e comunicazione.

Ministro che ha ribadito come il vino sia il "gioiello del sistema agroalimentare italiano". Ai lavori ha portato il proprio saluto anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, sottolineando l'azione "incisiva e il forte sostegno" dello stesso esecutivo di palazzo Donini al settore vitivinicolo. A Orvieto è stato presente anche l'assessore regionale all'agricoltura, Roberto Morroni che ha ricordato come il "vino è economia e cultura". È toccato alla sindaca Roberta Tardani fare da padrona di casa con il saluto d'apertura.

Il presidente del Consorzio, Vincenzo Cecci, ha invece sottolineato lo sforzo dei produttori orvietani nel portare sui mercati nazionali e internazionali vini sempre più di qualità.

Cotarella, nella lunga giornata orvietana ha inoltre evidenziato la "grande potenzialità dei bianchi orvietani, e questo evento traccia una nuova strada per i produttori locali che è quella di creare delle grandi riserve". (ANSA).