Una serie di iniziative per i 40 anni del Corriere Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Una serie di appuntamenti sono in programma a Perugia da lunedì 12 a domenica 18 giugno per celebrare "I 40 anni del Corriere dell'Umbria".

Nel programma, tra l'altro, una rassegna espositiva cronologica e fotografica nelle sale della Rocca Paolina di Perugia, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21. Sarà inaugurata lunedì 12 giugno nella sala della Cannoniera da Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di giornalismo radiotelevisivo, e presentata dell'editore Francesco Polidori e dal direttore del gruppo Corriere Sergio Casagrande.

Martedì 13 giugno alla sala dei Notari di palazzo dei Priori, si svolgerà Corriere live, un giornale vivo che apre le porte alla città e alla regione. Alle 18 è in programma un incontro sul tema L'editoria e l'informazione oggi tra carta, tv e web moderato da Alessandra Ravetta, editore e direttore di Prima comunicazione, con Lucia Annunziata, Maurizio Belpietro, direttore della Verità, Peter Gomez, condirettore e co-fondatore del Fatto quotidiano e direttore del Fatto quotidiano online, e Giovanni Parapini, direttore della sede Umbria Rai.

Domenica 18 giugno nella sala Pinturicchio della sede centrale del Corriere dell'Umbria è prevista la premiazione dei lettori più fedeli e un dibattito sulle edicole risorse del territorio al quale parteciperà anche Michele Toniaccini, presidente Anci Umbria. (ANSA).