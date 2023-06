Un altro incidente sul tratto umbro dell'Autosole verso sud

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 09 GIU - Altro incidente sulla carreggiata sud dell'Autosole tra Fabro e Orvieto. E' avvenuto al chilometro 435 coinvolgendo un mezzo pesante e due auto per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Orvieto. Non si registrano feriti.

Sul sito di Autostrade si legge che tra Fabro ed Orvieto il traffico è bloccato e si è formata una coda verso Napoli. Chiusa l' entrata di Fabro verso Roma. (ANSA).