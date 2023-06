Traffico torna regolare sul tratto umbro A1 dopo due incidenti

Due incidenti stradali accaduti nel giro di poche ore, lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, entrambi sulla carreggiata sud fra Fabro ed Orvieto, in provincia di Terni hanno provocato code e rallentamenti poi risolti.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 15 all'altezza del chilometro 447 e ha visto il coinvolgimento di un'autocisterna per il trasporto di carburanti, vuota, della quale il conducente ne ha perso il controllo, abbattendo il guardrail centrale e finendo di traverso sulla carreggiata.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto e il bilancio finale è di una persona - a bordo di una delle vetture - rimasta ferita in maniera non grave.

Poco dopo le 17, in seguito alla lunga coda formatasi dopo il primo incidente, al chilometro 435 c'è stato un tamponamento che ha coinvolto un mezzo pesante e due auto. In questo caso non si sono registrati feriti.

Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire l'accaduto, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Con loro anche gli addetti di Autostrade per l'Italia e i volontari della Protezione civile del comprensorio orvietano che hanno assistito le persone in coda, distribuendo bevande e generi di conforto.