Riconoscimento Friend europeo per l'azienda umbra Valeri

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 09 GIU - Riconoscimento "friend" del New european Bauhaus per l'azienda umbra Elettrica Valeri. Si tratta di un programma di respiro comunitario sinergico al green new deal, lanciato dalla Commissione europea a fine 2020. L'azienda con sede a Gualdo Cattaneo - si legge in una sua nota - prima in Umbria, è stata ufficialmente accolta, attraverso la sua divisione ricerca e sviluppo EValTech, tra le 22 realtà italiane che fanno parte di questo network europeo.

Elettrica Valeri è specializzata nella progettazione e implementazione di impianti tecnologici che abbracciano l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale nel settore residenziale e industriale. La divisione EValTech, sotto la guida dell'ingegner Benedetta Pioppi, si dedica in particolare - si ricorda ancora nella nota dell'azienda - allo sviluppo di soluzioni all'avanguardia che contribuiscono alla riduzione dell'impatto ambientale del costruito.

Il New european Bauhaus - viene spiegato ancora - è un movimento nato all'interno dell'Unione europea, che mira a coniugare sostenibilità, estetica e inclusività nel settore dell'architettura, del design e dell'ambiente. L'obiettivo principale è "trasformare il modo in cui progettiamo e viviamo gli spazi, integrando principi ecologici e sociali per creare un futuro migliore". Attraverso questa partnership, l'azienda avrà l'opportunità di collaborare con altri "Friends" del Neb, tra cui architetti, designer, imprenditori e istituzioni pubbliche di tutti i Paesi dell'Unione europea. (ANSA).