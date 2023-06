Porzi, ho fortemente voluto la commissione sui femminicidi

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Parla di una commissione che ha "fortemente voluto" e che richiede "una programmazione e un lavoro condiviso da tutte le parti" la consigliera regionale Donatella Porzi, vicepresidente di quella dedicata all'Analisi della situazione nella Regione Umbria sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. "Ringrazio i colleghi per l'approvazione" aggiunge.

"E' evidente - afferma Porzi in una nota -, come dimostrano i tragici fatti di cronaca che continuano a susseguirsi nel nostro Paese, che le misure messe in campo fino ad oggi sono del tutto insufficienti non dico per sconfiggere, come sarebbe auspicabile, ma neppure per tamponare il fenomeno della violenza sulle donne, che sempre più spesso conduce al femminicidio.

Dovremo essere in grado di coniugare le azioni che, anche grazie a questa Commissione, riusciremo a mettere in campo su scala regionale, con le misure adottate a livello nazionale; misure che, sono convinta, devono essere rafforzate sul lato della prevenzione, oltre che su quello del controllo di soggetti già individuati come pericolosi e della protezione delle vittime. E credo fermamente nella necessaria sinergia tra dentro e fuori le istituzioni, perché solo costruendo una rete antiviolenza allargata che coinvolge le famiglie, le scuole, le associazioni e professionalità specifiche, saremo in grado di contrastare un fenomeno strutturale che richiede una risposta altrettanto strutturale. Per quanto mi riguarda, come ho sempre fatto continuerò a garantire e a rafforzare il mio impegno su questo tema che mi vede coinvolta anche in sede europea. In qualità di membro del Coniglio europeo delle Regioni, infatti, sono rappresentante della Commissione politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura dalla quale - conclude Porzi - ho ricevuto l'incarico di redigere un parere sul contrasto alla violenza di genere che metterò a disposizione della Commissione regionale". (ANSA).