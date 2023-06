Per la protezione civile nessuna criticità per la coda su A1

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 09 GIU - Nessun malore o particolari criticità tra le persone coinvolte nella lunga coda che si è formata sul tratto umbro dell'Autosole, verso sud, in seguito a un incidente stradale al quale poco dopo se ne è aggiunto un altro. Lo ha appreso l'ANSA dalla protezione civile dell'orvietano intervenuta nel tratto tra Fabro e Orvieto.

"Attraverso le squadre di volontari del gruppo di Monteleone d'Orvieto e della Protezione civile comunale di Orvieto, abbiamo dato supporto agli automobilisti incolonnati, distribuendo acqua e sincerandoci che non ci fossero situazioni meritevoli di intervento da parte dei sanitari" ha spiegato Luca Gnagnarini, coordinatore della Protezione civile della funzione associata dell'orvietano. "Non abbiamo registrato malori né altro e l'operazione di supporto proseguirà fino al termine della criticità" ha aggiunto. (ANSA).