Nel Pnrr anche fondi erogazione di servizi per l'impiego

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Ci sono fondi, 600 mila euro, per consentire in Umbria un'efficace erogazione di servizi per l'impiego e la formazione nel Pnrr. Emerge dalla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza depositata in Parlamento.

L'investimento - viene spiegato - si configura come complementare alla riforma delle politiche attive e della formazione definita nel programma Gol "Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori". (ANSA).