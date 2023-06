Musica dall'alba a tarda notte con "L'Umbria che spacca"

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Oltre una ventina di appuntamenti, cinque palchi, musica dall'alba a tarda notte è quanto propone "L'Umbria che spacca", il festival, alla decima edizione, che si svolgerà dal 29 giugno al 2 luglio nel centro storico di Perugia con - assicurano gli organizzatori - il meglio delle proposte della scena contemporanea. Grande spazio anche alla musica di qualità e di richiamo per i più giovani, ma non solo.

Gli artisti principali si esibiranno ai giardini del Frontone insieme alle band vincitrici della sesta edizione del "Coop music contest".

Si inizia giovedì 29 giugno con l'accoppiata Lo Stato Sociale e Nobraino. Venerdì 30 giugno toccherà a Fabri Fibra, che per la prima volta si esibirà in un festival umbro. L'opening act sarà affidato al flow e all'energia di BigMama.

La serata di sabato 1 luglio sarà tutta per i Verdena, considerati uno dei più importanti gruppi della scena musicale italiana.

Finale al main stage domenica 2 luglio con "Rebel Sunday - Pop punk is not dead" (ingresso gratuito). Una serata per rivivere la storia del pop-punk italiano.

Dopo il successo dello scorso anno è stato poi confermato il garden stage in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, all'interno del complesso monumentale di San Pietro. A due passi dal palco dei Giardini del Frontone ci si potrà quindi immergere in una magica oasi verde dove ammirare l'alba, fare yoga e meditazione insieme a Luna Di Lisio.

Non mancherà poi "La Galleria che spacca", l'appuntamento pomeridiano in collaborazione con la Galleria nazionale dell'Umbria, dove si potrà assistere a performance, tra musica e stand up comedy, e ammirare il patrimonio artistico esposto sotto un nuovo punto di vista, quello degli artisti ospiti.

Altra novità è la presenza della Chill Area, area esterna ai Giardini del Frontone con un palco dove si esibiranno i "The Looping Project".

Per la presidente della Regione Donatella Tesei "il festival è un momento bello per tutta la città, completamente coinvolta e con un target di musica rivolta particolarmente ai giovani, cosa necessaria per una città universitaria come Perugia". (ANSA).