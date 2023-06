Incidente sull'A1, 12 km di coda. Interviene la Protezione civile

È intervenuta anche la protezione civile per l'assistenza e la distribuzione di generi di conforto alle persone a bordo dei mezzi in coda di 12 chilometri "in aumento" sulla carreggiata sud del tratto umbro dell'Autosole. Lo riferisce Autostrade per l'Italia spiegando che nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli è avvenuto un incidente che vede coinvolte tre auto e un mezzo pesante.

Secondo quanto risulta all'ANSA, il conducente di un autoarticolato adibito al trasporto di gasolio, vuoto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che dopo avere sfondato il guard centrale si è posto di traverso sulla carreggiata. Il conducente è rimasto leggermente ferito.

Sul posto la polizia stradale di Orvieto per coordinare gli interventi di soccorso e gli accertamenti, insieme a vigili del fuoco e al personale della direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade.

Attualmente, il traffico transita su una corsia e viene segnalata la chiusura della stazione di Fabro in ingresso verso Roma. Per le brevi percorrenze Autostrade consiglia di uscire ala stazione di Fabro, proseguire sulla provinciale umbro-casentinese per rientrare infine in autostrada alla stazione di Orvieto.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana, percorrere l'E45 in direzione Orte da dove è possibile rientrare in autostrada A1 Milano-Napoli.

C'è stato un altro incidente sulla carreggiata sud dell'Autosole tra Fabro e Orvieto. E' avvenuto al chilometro 435 coinvolgendo un mezzo pesante e due auto per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Orvieto. Non si registrano feriti. Sul sito di Autostrade si legge che tra Fabro ed Orvieto il traffico è bloccato e si è formata una coda verso Napoli. Chiusa l' entrata di Fabro verso Roma.