Inaugurato il nuovo centro servizi della Molini popolari

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Iniziati a maggio del 2021, nella frazione perugina di San Martino in Campo sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo grande centro servizi e stoccaggio della cooperativa umbra Molini popolari riuniti. Ha comportato un investimento di 2,8 milioni di euro.

Alla cerimonia inaugurale, oltre al presidente della Mpr Matteo Baldelli, sono intervenuti Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, Danilo Valenti, presidente di Legacoop Umbria, e gli assessori comunali di Perugia, Margherita Scoccia all'urbanistica e Gabriele Giottoli allo sviluppo economico.

"Il centro di San Martino - ha spiegato Baldelli - è un punto nodale della rete stoccaggio e servizi della Mpr. È un riferimento per tutto il comparto agricolo della zona del Perugino ed in particolare per i nostri soci conferitori. È un polo di filiera inserito all'interno del percorso che passa dal seme fino ad arrivare al piatto. Principalmente stocchiamo grano duro, grano tenero e orzo ma anche favino, mais, sorgo, piselli e avena".

Complessivamente il centro si sviluppa su una superficie di 1.750 metri quadrati. Il nuovo impianto di stoccaggio è composto da sei silos, ognuno della capacità di 3.220 quintali. A questi se ne aggiungono due per il carico rapido, ciascuno da circa 650 quintali. Dal punto di vista tecnologico l'impianto è definito "altamente performante". È presente anche un impianto automatico di prelevamento campioni per l'analisi dei prodotti. Sulla copertura è stato realizzato il primo impianto fotovoltaico della Mpr per una potenza di 100 kilowatt, che la cooperativa definisce sufficiente a coprire "abbondantemente" la richiesta energetica del centro.

"Il Psr - ha quindi sottolineato Morroni - ha dato il suo contributo affinché prendesse forma questo intervento che si inquadra in una strategia di investimento che la Mpr sta portando avanti e che è alla base della crescita di questa realtà. Un investimento in un nodo cruciale e strategico. Un potenziamento importante, testimoniato anche dall'entità degli investimenti complessivi che sono stati messi in campo". (ANSA).