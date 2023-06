Duecento binomi ai campionati italiani endurance equestre

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 09 GIU - Sono in fase di completamento a Castiglione del Lago gli allestimenti del grande villaggio dell'endurance nell'area verde dell'ex aeroporto Eleuteri dove dal 15 al 18 giugno si svolgeranno le gare per i 12 titoli dei campionati italiani di endurance open.

In lizza 200 binomi provenienti da otto nazioni, Italia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cile, Croazia, Francia, Ungheria e Ucraina.

Nell'organizzazione sono impegnati Italia endurance Asd in collaborazione con i Comuni di Castiglione del Lago e di Tuoro sul Trasimeno, la Provincia di Perugia e la Regione Umbra.

Saranno allestiti 3.500 metri quadrati di strutture, 250 box per cavalli e preparati 15.000 chili di ghiaccio. Inoltre, 43 punti di controllo, 10 di assistenza e 163 volontari disposti sul percorso, all'interno del parco regionale del Trasimeno. (ANSA).