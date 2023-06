Dalla Regione sostegno alle famiglie per costi centri estivi

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - La Giunta regionale conferma anche per l'estate 2023 il sostegno alle famiglie per la partecipazione dei bambini e dei ragazzi ai centri estivi. Una misura introdotta per la prima volta nel 2020 e che quest'anno - sottolinea Palazzo Donini - estende il suo raggio d'intervento sostenendo i costi dei progetti per le attività estive dei ragazzi.

"Il contributo per la partecipazione ai centri estivi - afferma l'assessore Paola Agabiti - costituisce la prima misura di sostegno alle famiglie che questa Giunta regionale ha messo in campo dopo il suo insediamento. Un'azione che ogni anno vede una domanda crescente da parte delle famiglie e che da quest'anno siamo riusciti ad estendere ai bambini ed ai ragazzi con disabilità sostenendo i progetti che verranno presentati dai soggetti del terzo settore.

Con quest'ultima misura è nostra intenzione favorire la partecipazione alle attività di aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali e di integrazione durante l'intero periodo estivo, un'opportunità per i ragazzi ed una esigenza per molte famiglie a cui la Regione vuole essere vicino".

"Con la misura varata oggi - afferma la presidente della Regione Donatella Tesei - abbiamo voluto aggiungere un tassello all'ampio quadro del sostegno alle famiglie. La Regione, sin dal nostro insediamento, si è adoperata per essere accanto alle famiglie a 360 gradi mettendo in campo un Piano unico nella storia dell'Umbria".

Le modalità di rimborso dei centri estivi - spiega ancora la Regione in una nota - ricalcheranno quelle dell'anno passato, con apertura della piattaforma nel mese di settembre, relativamente ai progetti che dovranno essere presentati dai soggetti del terzo settore nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità per la presentazione. (ANSA).