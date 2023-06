Carabinieri accertano, alcol a minori di 16 anni

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Hanno accertato che in un locale della zona di Deruta venivano servite bevande alcoliche anche a ragazzi con età inferiore a 16 anni, i carabinieri che hanno condotto un servizio per prevenire questo fenomeno. Trovando anche alcuni ragazzi ubriachi.

I controlli sono stati disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Perugia. I militari della compagnia di Todi, oltre ad avere denunciato e ritirato la patente a due persone sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, hanno accertato che nel locale nel derutese l'alcol veniva somministrato anche a chi non ancora sedicenne. Di questo verranno ora informate la magistratura e le altre autorità interessate.

L'Arma sottolinea in una nota che "il consumo di alcolici è un fenomeno sempre più diffuso tra i giovanissimi, che eccedono nel bere fino a stare male. La vigilanza dei carabinieri si pone come importante strumento di contrasto volto ad impedire la vendita di prodotti alcolici ai minorenni soprattutto nei luoghi della movida e dell'intrattenimento giovanile quali discoteche, locali notturni, pub e bar. All'azione repressiva, tuttavia, è fondamentale affiancare anche un'attività preventiva di informazione sui rischi, anche gravi, che l'alcol ha sulla salute£. (ANSA).