Bori chiede una 'visione organica' sul mondo universitario

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Non solo diritto allo studio, ma anche alla mobilità, alla salute e alla casa: parte da una "visione organica" la mozione promossa dal consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, su "Politiche per il diritto allo studio e il welfare studentesco". "Umbria studiata per studiare", questo il titolo scelto, è stata annunciata insieme al segretario regionale dei Giovani democratici Michelangelo Grilli, nel corso di una conferenza stampa nella sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni. L'atto sarà presentato durante la riunione dell'Assemblea legislativa in programma martedì prossimo.

Un nuovo "welfare studentesco", come è stato definito, per agevolare non solo lo studio ma anche l'esperienza di vita e favorire una loro futura permanenza in Umbria.

Con la mozione viene chiesto l'impegno di "ampliare le finalità e le competenze di Adisu, nonché la dotazione finanziaria dell'ente, al fine di integrare nella concezione di diritto allo studio anche quei servizi essenziali e funzionali alla sua effettiva realizzazione, quali la mobilità, le politiche abitative, la salute fisica e mentale". Vengono quindi messe insieme per la prima volta, ha spiegato Bori, politiche legate allo studio e altre questioni studentesche. "Mai fatto prima in maniera organica - ha detto - e anche noi abbiamo portato avanti sempre battaglie singole che ora trovano un quadro unico".

Un "salto di qualità" quindi lo ha definito, che passerà quindi prima come mozione, poi come una campagna e infine come iniziative politiche. “Per la prima volta – ha ribadito Bori – il Consiglio regionale si occupa delle questioni degli studenti e dei giovani. Noi abbiamo proposto un atto quadro che toccherà tutte le questioni irrisolte e vuole dare una prospettiva agli atenei in Umbria. Registriamo un aumento, dopo anni di calo, del numero degli studenti presenti ma questi richiedono servizi di mobilità notturna, mense, alloggi, opportunità poi sia di studio che di lavoro. Noi vogliamo che i nostri atenei siano una comunità accogliente che si occupi di salute, salute mentale, di opportunità lavorative, della crescita degli studenti che scelgono l'Umbria per formarsi e vorrebbero anche sceglierla per continuare a viverci”. Nella mozione si parla così di accesso ai beni e ai servizi di prima necessità, di politiche abitative, di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, di accesso alla cultura, di sostegno e promozione di attività culturali, sociali e aggregative, di partecipazione e impegno civico. Tra gli atti concreti richiesti, quello di stabilizzare, in accordo con il sistema universitario, la ‘no tax area’ a 30 mila euro di Isee, “rendendo strutturali i fondi necessari e lo stanziamento di risorse per la copertura totale delle borse di studio erogate da Adisu, nonché tutte le altre erogazioni e misure previste”. Viene poi chiesto di confermare e rendere strutturale, in accordo con gli altri enti coinvolti, l’abbonamento unico annuale a 60 euro per gli studenti universitari, ampliandone la platea a tutte le popolazioni studentesche. È inoltre ribadita l’importanza di istituire, con un accordo tra comuni e Adisu e gli altri enti interessati, un servizio di mobilità notturna nelle città di Perugia e Terni. Si chiede anche di intervenire, attraverso un apposito piano per la residenzialità studentesca universitaria, con una serie di misure organiche e coordinate a partire dal completamento dei lavori ai collegi universitari attualmente in ristrutturazione, valutando al contempo anche la costruzione di nuove strutture. Infine, si chiede anche di assicurare l’erogazione di servizi di medicina base agli studenti e alle studentesse fuori sede e specifici servizi, gratuiti o fortemente agevolati, di assistenza psicologica e cura salute mentale rivolti alla popolazione studentesca.