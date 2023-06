Un corso di Anci Umbria sull'affido familiare

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Dieci ore di corso di formazione sugli "aspetti psicologici dell'affido familiare dei Msna (minori stranieri non accompagnati): un lavoro in sinergia", suddivise in cinque moduli a partire da venerdì 16 giugno fino a venerdì 7 luglio è stato organizzato da Anci Umbria, nell'ambito del progetto "Umbriaffido - diffusione e implementazione di una buona pratica".

L'Associazione dei Comuni spiega in una nota che dopo un primo ciclo di lezioni è emersa la necessità di ampliare la formazione con un percorso formativo focalizzato sugli aspetti psicologici dell'affido, anche attraverso le testimonianze dirette di famiglie e mediatori-educatori. I principali temi affrontati saranno: "aspetti psicologici dell'affido", "l'approccio etero culturale", "la famiglia affidataria", "una relazione mediata", "la gestione dell'affido dei Msna".

Umbriaffido è finanziato a valere sul Fami (Fondo asilo, migrazione e integrazione) 2014-2020, che si pone come obiettivo di implementare e rafforzare la pratica dell'affido familiare in favore dei Msna, intesa come una delle migliori forme di seconda accoglienza, anche attraverso la creazione di reti integrate tra i diversi soggetti pubblici e privati. Il progetto intende favorire la diffusione di sistemi che possano sostenere le famiglie affidatarie durante il percorso dell'affido e contribuire a realizzare una rete di buone pratiche duratura nel tempo, così da rendere l'affido una delle principali scelte di accoglienza da parte degli enti locali umbri.

Il corso è rivolto al personale degli enti locali e agli operatori dei gestori dei progetti di accoglienza. Si svolgerà interamente online mediante la piattaforma GoToMeeting. (ANSA).