Premiati i green influencer del comprensorio del Trasimeno

(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 08 GIU - Cambiamenti climatici, riscaldamento globale, ma anche fast fashion ed economia circolare sono i temi scelti dagli influencer che parlano di sostenibilità e di rispetto per l'ambiente. I green influencer protagonisti del progetto didattico ideato e promosso dai Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano Sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e Tsa.

La giornata di premiazione si è svolta presso il parco della Solidarietà alla presenza della presidente di Tsa Alessia Dorillo, del consigliere delegato di Alessio Lutazi, del sindaco di Passignano Sandro Pasquali e del consigliere regionale Eugenio Rondini.

"Passignano - ha detto Pasquali - è cresciuta dal punto di vista ambientale grazie al nuovo sistema di raccolta differenziata, rilievo assume quindi la comunicazione".

"Dovremmo investire, come istituzioni, - le parole di Rondini - in percorsi educativi che forniscano, già a partire dai più piccoli, gli strumenti per comprendere quanto sia fondamentale la salvaguardia delle risorse naturali del nostro Paese. Siamo felici del lavoro fatto da Tsa, soprattutto in questi ultimi anni, che anche in comunicazione e formazione".

"Sono sempre più ricchi e diversificati - ha sottolineato Dorillo - i progetti di educazione ambientale che svolgiamo in proficua collaborazione con la nostra partecipata Gsa, che sta sviluppando una preziosa rete di interventi nel settore, fra l'altro della educazione e divulgazione ambientale che si rispecchia nella partecipazione di un così folto numero di scuole e bambini ogni anno per le attività che promuoviamo loro.

Ci auguriamo che questo patrimonio possa trovare nuove risorse per proseguire ed intensificarsi".

Il progetto ha offerto agli studenti la possibilità di realizzare video, slogan, cartelloni, foto o elaborati, con consigli utili per promuovere e diffondere le buone pratiche di riciclo e raccolta differenziata. (ANSA).