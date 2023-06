Manzotti, nella digitalizzazione la persona sia protagonista

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 GIU - "Nel passaggio dalla globalizzazione alla digitalizzazione il lavoro e la persona devono essere protagonisti": è quanto ha detto stamani ad Assisi il segretario generale della Cisl Umbria, Angelo Manzotti, parlando al convegno "Just transition". "In questo - ha aggiunto - il sindacato sta svolgendo un grande ruolo ed è stata avviata la raccolta firme per presentare una legge di iniziativa popolare sulla partecipazione e quindi sul coinvolgimento dei lavoratori rispetto alla governance delle imprese e quindi vogliamo mettere la persona al centro".

"Dai lavori è emerso chiaro che ambiente, sociale ed economia sostenibile sono pilastri fondamentali e occorre avere un occhio attento ai nuovi lavori che emergono", ha detto ancora Manzotti.

(ANSA).