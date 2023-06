Lega, alla Provincia di Terni resta maggioranza centrodestra

(ANSA) - TERNI, 08 GIU - "Nonostante il tentativo di golpe da parte della sinistra asservita a Bandecchi, la Provincia di Terni mantiene una maggioranza di centrodestra con la Lega forza trainante a sostegno della presidente Pernazza, rimandando al mittente meschini giochi di potere ben lontani dall'interesse prioritario del territorio": così Lega Terni. "Chi pensa di lucrare politicamente sulla pelle dei cittadini troverà sempre una forza politica come la Lega, pronta a contrapporsi a queste bassezze e forte di tre consiglieri in rappresentanza della città di Terni e di tutta la provincia: Annalisa Spezzi, Gianni Daniele, Silvia Pelliccia" aggiunge.

Per il carroccio "la politica è cosa seria, la sinistra e il Partito democratico possono continuare ad assecondare i giochi di potere di Bandecchi e perdere la faccia davanti ai loro elettori". "Al contrario, noi continueremo, come fatto in questi anni - conclude la Lega -, a lavorare a testa bassa, in maniera compatta con il centrodestra e con l'unico obiettivo di fare il bene della comunità". (ANSA).