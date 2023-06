Il Pd non partecipa al Consiglio provinciale di Terni

(ANSA) - TERNI, 08 GIU - Il Partito democratico "non parteciperà" alla seduta del consiglio provinciale di Terni, convocata per oggi, per dare seguito alle surroghe dopo le ultime elezioni amministrative. Lo hanno annunciato il segretario regionale, Tommaso Bori, e quello provinciale, Fabrizio Bellini. "Ringraziando per l'impegno e la dedizione i nostri rappresentati eletti in Provincia e quelli che sarebbero dovuti subentrare oggi, e rinnovando la piena fiducia in loro, ribadiamo la decisione di non presentarsi al consiglio di oggi".

"Riteniamo necessario convocare prima gli organismi competenti - sostengono Bori e Bellini in una nota - per aprire una riflessione e un dibattito sulle prospettive, alla luce del fatto che la Provincia, organo importante per la programmazione dell'area vasta, è oggetto di una riforma che potrebbe riportarlo ad essere soggetto ad elezione diretta entro il prossimo anno". (ANSA).