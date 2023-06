Graziani, il Pnrr può essere aggiornato ma non stravolto

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 GIU - "Il Pnrr può essere aggiornato, ma non stravolto": è quanto ha detto il segretario confederale della Cisl, Giorgio Graziani, stamani ad Assisi, a margine della conferenza "Just transition". "Non nascondiamo che il contesto economico e sociale con cui si sta vivendo l'attuazione del Pnrr nel 2023 non è lo stesso del 2019-2020" ha aggiunto.

"Noi diciamo - ha sostenuto Graziani - che non può essere, tra virgolette, stravolto il Pnrr, ma se serve aggiornarlo a quelle che sono le condizioni attuali per avere massima efficacia nella sua applicazione, siamo pronti a discutere dentro la cabina di regia, dentro alle regioni e gli enti locali, perché nei fatti il Pnrr si deve declinare nei territori deve far crescere dal basso quelle che sono le possibilità di investimento". (ANSA).