Città d'arte più vicine con Trenitalia summer experience

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo si inaugura, l'11giugno, la Trenitalia summer experience. Propone più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo, promozioni per famiglie e giovani, attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe.

Riguardo all'Umbria, l'offerta estiva del Regionale di Trenitalia - si sottolinea in un suo comunicato - si contraddistingue "per un ventaglio di proposte che fanno del treno il mezzo di trasporto ideale per scoprire tutte le bellezze del cuore verde d'Italia". Ci sono infatti fino a 75 treni regionali al giorno che conducono a città d'arte come Perugia e Spoleto, a borghi medievali come Narni e Spello, oppure verso mete di valore naturalistico come le Fonti del Clitunno e le gole del Nera.

Ritorna poi, dal 17 giugno al 27 agosto, Trasimeno line, cui dal 2020 viene attribuito un ruolo di primo piano per il turismo di prossimità in regione. Quest'anno viene riproposto il modello che, nel bimestre luglio-agosto 2022, ha consentito di registrare - ricorda Trenitalia - un aumento medio di +30%, rispetto allo stesso periodo 2021, dei passeggeri movimentati globalmente nell'area del Trasimeno. Così, le corse dirette Perugia-Chiusi senza cambio, a bordo dei treni Jazz, si concentreranno nei fine settimana per un totale di 10 collegamenti ciascuno.

Confermata per metà delle corse l'estensione su Orvieto, "per un concreto supporto ai flussi turistici verso una delle città d'arte più amate in Umbria".

E proprio per favorire la mobilità verso il lago Trasimeno Busitalia potenzierà, per tutta l'estate, i propri servizi di navigazione. Sulla tratta Tuoro-Isola Maggiore in occasione del festival Moon in june 2023 il 16, 17 e 18 giugno mentre dal 2 luglio al 27 agosto è previsto un potenziamento del servizio giornaliero per le tratte Castiglione del Lago-Isola Polvese, Passignano sul Trasimeno-Isola Polvese, Passignano sul Trasimeno-Isola Maggiore, Castiglione del Lago-Isola Maggiore.

(ANSA).