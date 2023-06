Antognolla, un miliardo di valore aggiunto in dieci anni

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - In dieci anni, l'investimento iniziale di Antognolla resort, 173 milioni di euro, genererà un valore aggiunto pari a un miliardo e 155 milioni, con 461 milioni solo in Umbria. La stima è del report "Valutazione d'impatto del Six senses Antognolla resort", realizzato con il supporto tecnico di PwC Italia e resa nota dalla stessa attività che ha sede nel perugino.

Secondo Antognolla spacchettando i dati, si rileva che, solo nella fase di realizzazione del resort, ogni milione di euro d'investimento ne genera 1,3 di valore aggiunto: da 173 milioni a 196. Di questi, 68 milioni costituiranno il valore aggiunto diretto, 82 milioni l'indiretto e 46 l'indotto.

E' stato poi annunciato che nei prossimi tre anni - il termine per i lavori è stimato al 2026 -, verranno inoltre creati 3.106 posti di lavoro: 1.477 in via diretta, 1.084 in via indiretta e 545 di indotto.

Secondo Andrey Yakunin, presidente del cda di Antognolla, "questa analisi mostra con concretezza i benefici che l'Italia, ma soprattutto il territorio di Perugia e dell'Umbria, otterranno grazie al progetto". "Con Antognolla resort - aggiunge - intendiamo non solo creare posti di lavoro e generare valore aggiunto a livello economico, ma anche rendere l'Umbria un polo attrattivo per i visitatori di tutto il mondo e un punto di riferimento per i viaggiatori del lusso".

Antognolla ha annunciato che nell'ottica di preservare il castello, la cripta e tutti gli edifici storici inclusi nella tenuta, intende coinvolgere prevalentemente maestranze e fornitori locali "che possono vantare un'approfondita conoscenza dei materiali e delle tecniche più idonee per operare sulle costruzioni del 12/o secolo". Ammontano a circa 55 i milioni di euro di investimenti destinati ad operatori attivi a Perugia o in Umbria e la struttura stima che produrranno 25 milioni di euro di valore aggiunto e 526 posti di lavoro in via diretta.

In prospettiva - sempre secondo lo studio -, la spesa turistica locale annua stimolata dall'apertura del resort dovrebbe ammontare a 114 milioni di euro. (ANSA).