(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 08 GIU - A Spello è tutto pronto per le Infiorate del Corpus Domini. Mentre prosegue frenetica la corsa alla raccolta dei fiori, il programma prevede che il venerdì sera i gruppi allestiscano, tra musica e locali aperti, le tipiche tensostrutture che consentiranno ai visitatori di curiosare da apposite aperture e agli infioratori di proteggere da vento e pioggia le loro opere.

Nel tardo pomeriggio del sabato poi, i gruppi inizieranno a disegnare sull'asfalto i bozzetti che rappresentano motivi di ispirazione religiosa e di umana solidarietà, reinterpretati sempre con rinnovata sensibilità. Durante la notte, c'è chi continuerà senza sosta a mondare e selezionare i fiori negli angoli dei vicoli, sotto i porticati e nelle cantine, mentre gli infioratori deporranno sui disegni, con precisione certosina, milioni di petali (freschi e secchi in base alle sfumature cromatiche richieste dal bozzetto), foglie e altri elementi rigorosamente vegetali, come previsto dal regolamento del concorso, che quest'anno festeggia la sessantesima edizione. Il lavoro sul selciato delle strade durerà fino alle 8 della domenica, quando la giuria passerà per la valutazione, e turisti e visitatori potranno ammirare le opere ultimate. Poi, dalle ore 11, la processione del Corpus Domini vi passerà sopra, come vuole la tradizione. (ANSA).