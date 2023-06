Vescovo Perugia, la nostra Chiesa è vicina a papa Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Tutta la Chiesa della diocesi di Perugia e Città della Pieve è "vicina" a papa Francesco costretto a un nuovo ricovero al policlinico Gemelli. Lo ha sottolineato l'arcivescovo monsignor Ivan Maffeis rispondendo all'ANSA. "Siamo vicini al pontefice con le nostre preghiere - ha sottolineato - per la prova alla quale è chiamato".

Monsignor Maffeis ha quindi richiamato le parole del papa che durante l'udienza generale, ha annunciato l'intenzione di dedicare una lettera apostolica a a Santa Teresa di Lisieux. "In questo momento di fragilità della sua salute, gli facciamo giungere la nostra gratitudine per la parola e l'esempio che ci dona - ha sottolineato monsignor Maffeis -. In queste settimane, in particolare, ci aiuta a riflettere sulla santità, a partire da figure concrete, da testimoni di un Vangelo vissuto nel servizio agli altri. E Francesco ci aiuta a capire che è questa gratuità che attrae e avvicina alla fede". (ANSA).