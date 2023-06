Simona Meloni, Chiara Andidero è soddisfazione per l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - "Chiara Andidero, giovane e speciale nuotatrice umbra, conquista l'oro nei 200 farfalla, durante i global games 2023 di Vichy, in Francia. Una soddisfazione per l'Umbria, per le società sportive della nostra regione e per chi, dalle famiglie ai volontari e dirigenti, si impegna per un settore così fondamentale come lo sport, attività dall'alto valore educativo e formativo, soprattutto per chi è alle prese con disabilità": così la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni. "Un plauso dunque - continua - allo sport umbro che, ancora una volta, riesce a valorizzare talenti e grazie a Chiara e a tutte quelle come lei, che con caparbietà e tenacia, rendono onore alla nostra Umbria. Un risultato possibile anche grazie alle famiglie, come quella di Chiara - conclude Simona Meloni - che, con sacrificio e amore, consentono di raggiungere l'obiettivo e l'integrazione piena".

(ANSA).