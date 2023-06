Paola Fioroni propone di istituire marchio Family in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - "Istituire, sul modello trentino, il marchio Family in Umbria, volto a soddisfare le diverse esigenze delle famiglie residenti e ospiti nella nostra regione" è la proposta della consigliera regionale della Lega Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. La quale annuncia la presentazione di una mozione in merito.

"Il 13 febbraio 2023 - spiega Paola Fioroni in una nota - la Regione Umbria e la Provincia autonoma di Trento hanno sottoscritto un protocollo di intesa volto ad avviare un processo culturale di sensibilizzazione e di riorientamento dell'attività delle istituzioni ai bisogni ed al benessere delle famiglie e combattere la denatalità che prevede anche la promozione di strumenti quali marchi famiglia, standard famiglia, piani famiglia, distretti famiglia sussidiarietà orizzontale e sistemi premianti nella vita amministrativa e di governo dell'Istituzione, per promuovere una consapevolezza di maggior favore nei confronti della famiglia, in collaborazione e con l'associazionismo familiare. Lo sviluppo di efficaci politiche orientate alla promozione della famiglia sono ritenute fondamentali per la sostenibilità sociale e l'attuazione dell'Agenda 2030 volta al raggiungimento dei traguardi quali la riduzione della povertà, la tutela del benessere, e la promozione dell'uguaglianza di genere. In Trentino è stato istituito il ‘Family in Trentino’, un marchio di attenzione disciplinato dalla Provincia autonoma di Trento che può essere rilasciato ad operatori quale titolo di riconoscimento per il loro impegno a rispettare alcuni requisiti per soddisfare le esigenze delle famiglie residenti ed ospiti che a loro si rivolgono. L’obiettivo è di accrescere sul territorio il benessere familiare. Il marchio rappresenta una garanzia per il consumatore finale, che si può avvalere di un determinato servizio e può contare su un’organizzazione che possiede requisiti family friendly. In Umbria è stato già realizzato il progetto Umbria culture for family dedicato alla creazione di un network di strutture ed eventi culturali che offrono attività e servizi a misura di bambini e famiglie: ora occorre creare una sinergia fra più attori non solo nell’ambito della cultura. Il marchio Family in Umbria è uno strumento che può agevolare, con politiche trasversali e continuative che coinvolgano il territorio, l’attrattivita per le famiglie e giovani coppie anche per contrastare la denatalità che nel nostro Paese ha raggiunto numeri preoccupanti per il presente ed il futuro In Umbria la diminuzione è stata consistente negli ultimi nove anni, passando da 8,7 a 6. Tra il 2019 e il 2020 la flessione nella nostra Regione è più accentuata: -0,4 unità contro -0,1 del Centro e -0,2 dell’Italia. In Umbria - conclude Paola Fioroni - ogni anno si perdono 0,3 punti di tasso di natalità”.