Nasce l'associazione politico-culturale 'L'Officina'

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Nasce in Umbria "L'Officina", un'associazione politico culturale il cui scopo è quello di "favorire e stimolare la buona politica", creare un "laboratorio dove il confronto, l'elaborazione di idee, il ragionare di politica intorno ai temi della vita regionale e nazionale, rappresentino l'elemento caratterizzante e vitale". A presentarla oggi a Perugia, nel corso di un incontro tenutosi a palazzo Cesaroni, il presidente, Roberto Morroni, il vicepresidente, Lamberto Marcantonini, le rappresentanti del consiglio direttivo, Mariateresa Di Muro e Daniela Casaccia, i soci fondatori e sostenitori, tra cui Eugenio Rondini.

Una occasione anche per lanciare il primo evento dell'associazione, in programma il prossimo 10 giugno ad Assisi e che tratterà un argomento di grande attualità per la regione: quello dei rifiuti e della loro gestione integrata.

"'L'Officina' - ha detto il presidente Morroni -nasce oggi ufficialmente dopo due anni circa di gestazione. Una associazione e non un partito. Un luogo dove si possa parlare di politica nel modo necessario e fondamentale perché la politica è ragionamento, riflessione, studio, la politica non è superficialità, non deve essere demagogia, non può essere populismo ma deve essere visione, capacità di governo capace di comprendere le tendenze che animano la società".

Una associazione che non è limitata a coloro che appartengono a una forza politica ma che rappresenta "un recinto più ampio" ha detto ancora Morroni e che "punta a creare un momento di condivisione e di partecipazione tra coloro che si richiamano a una base valoriale, l'importanza fondamentale della persona, la sua dignità, la sua libertà. Ma è anche fatta di persone che guardano al riformismo come a un metodo di governo fondamentale, che apprezzano e ritengono che sia un patrimonio fondamentale la democrazia rappresentativa con i suoi strumenti e con le sue regole". Una associazione, quindi, che si rifà ai valori di una cultura liberaldemocratica, del riformismo, che guarda "all''uguaglianza delle opportunità, in alternativa a un indistinto e piatto egualitarismo".

L'incontro di sabato sul tema "La gestione dei rifiuti banco di prova per il buon governo" si svolgerà a partire dalle 9.30 alla Valle di Assisi Hotel e Resort ed è prevista, tra gli altri, la partecipazione della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Sarà una occasione per mettere a confronto i punti di vista delle diverse forze politiche - ha detto Morroni -, di maggioranza ma anche di opposizione, daremo voce anche alle associazioni ambientaliste. Ad ottobre faremo invece una iniziativa dedicata a temi più esclusivamente politici e ci è sembrato opportuno iniziare da un tema anch'esso di grande attualità su scala nazionale, che è il calo dell'affluenza al voto, l'assenteismo". (ANSA).