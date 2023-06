La polizia ha ricordato a Terni l'agente Roberto Antiochia

(ANSA) - TERNI, 07 GIU - La polizia di Stato di Terni ha ricordato, come ogni anno nel giorno della sua nascita, Roberto Antiochia, l'agente medaglia d'oro al valor vivile, nato a Terni e morto a Palermo nell'attentato di mafia al vice questore Antonino Cassarà e alla sua scorta, il 6 agosto 1985. La cerimonia si è svolta davanti alla sede della questura di Terni, nella via a lui intitolata, con la deposizione di un mazzo di fiori, da parte del questore Bruno Failla e del presidente dell'associazione nazionale polizia di Stato Maurizio Lucchi.

I vertici della polizia di Terni hanno salutato i rappresentanti dell'associazione "Libera-Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie", che si sono uniti nel ricordo del giovane poliziotto ternano.

Nella rotonda intitolata ai caduti e ai defunti della polizia di Stato, davanti al monumento alla coscienza, il questore Failla ha ribadito il valore della memoria, l'importanza di ricordare coloro, che come Roberto Antiochia, hanno dato la vita per la difesa della legalità. (ANSA).